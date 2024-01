Minzolini applaude la linea Meloni | un approccio da buon capo di una nazione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In fondo anche nelle privatizzazioni - totem per molti e figlie del Male per altri - quello che conta è seguire ilsenso. L'errore è come al solito farne una bandiera ideologica, in quel caso lo Stato rischia solo di rimetterci e non poco come è già successo. Ma se quei 20 miliardi di cui ha parlato la premier arriveranno mettendo sul mercato azioni di aziende il cui controllo continuerà a restare nelle mani dello Stato o in altre cedendo quote di minoranza, non si tratta di una svendita ma solo di un modo per fare cassa che ha una sua logica nella particolare congiuntura economica che stiamo attraversando. E in fondo è anche questa una rivoluzione per quella destra sociale che ha sempre considerato le privatizzazioni tout court come il diavolo. Unaanche questo ideologico per cui sbagliato. Invece, che lo stato si ritiri da certi settori ...