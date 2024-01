Minorenne ucciso a Roma | c' è un terzo fermato

Leggi su agi

AGI - Terzo fermo da parte dei carabinieri nell'indagine sull'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso con un colpo di pistola a Monte Compatri nella notte del 13 gennaio scorso. A essere bloccato, nel pomeriggio di oggi, dai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Frascati, su disposizione della procura di Velletri, un 30enne, fratello di uno degli altri due indagati già fermati. Dall'analisi dei tabulati e dalle celle del telefono in uso allo stesso, risulterebbe in compagnia di uno dei coindagati nelle fasi antecedenti, esecutive e successive all'omicidio, quando avrebbe trovato riparo ad Aprilia. Le indagini sono ancora in corso.