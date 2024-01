Minacce e punizioni al figlio perché gay | genitori condannati a Torino Saranno loro a dover seguire un corso rieducativo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il tribunale diha condannato – a un anno e quattro mesi e a due anni – idi un ragazzo di 14 anni che era stato minacciato e punitoomosessuale. La vicenda, come riporta Repubblica, risale all’agosto del 2020 quando il padre legge di nascosto il diario segreto delscoprendo il suo orientamento sessuale. “Fai schifo, mi vergogno ad avere uncome te, abbiamo creato un mostro” gli urla il genitore costringendolo a leggere quelle parole davanti a tutti. La violenza continua con costrizioni a fare cose “da maschio” e con l’intromissione sui social network. Quando però il ragazzo si rasa il viso la situazione peggiora: “Tu vuoi essere una donna, adesso ti abbassi i pantaloni e mi mostri cos’hai lì sotto”. Alla fine anche l’incontro con uno psicologo per “farlo tornare ...

Padre e madre del ragazzo hanno patteggiato nel processo a Torino 2 anni e 16 mesi. L'uomo obbligava il figlio a calarsi i pantaloni per mostrare i genitali e lo faceva correre di notte seminudo. Dovr ...I genitori avevano scoperto che il figlio era gay leggendo il suo diario. Il padre aveva stabilito che questo non poteva essere e che il figlio andava corretto. Ha scelto di cambiare l'orientamento de ...