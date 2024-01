Milano | due psicologhe e avvocatessa Pifferi indagate per falso

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gen. (Adnkronos) – Le duedel carcere di San Vittore ache hanno scritto una relazione su Alessia, a processo per l’omicidio della figlia di soli 18 mesi, sonoperideologico e favoreggiamento e sono state perquisite stamani su richiesta del pm Francesco De Tommasi, titolare dell’indagine sulla donna che a, nel luglio del 2022, lasciò morire di stenti la figlia Diana. Secondo il rappresentante della pubblica accusa le dueavrebbero “manipolato” l?imputata. Risulta indagata anche perideologico l’Alessia Pontenani poiché, partecipe dello stesso “disegno criminoso” avrebbe attestato “falsamente” per la sua assistita un quoziente ...

