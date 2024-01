Milano | costringe la fidanzata 16enne a prostituirsi per pagare i suoi debiti di droga | arrestato 26enne

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Unmarocchino è statoper aver costretto la propria“con almeno 40 -50 uomini” in modo da utilizzare i soldi di quelle prestazione, a costo da lui stabilito, per “saldarecon un fornitore di stupefacenti“. I fatti si sarebbero verificati tra ottobre del 2023 e gennaio del 2024, in un centro dell’hinterland milanese. Dal capo di imputazione della procura diemerge inoltre come l’uomo, una volta rubate le password della ragazzina, abbia diffuso della foto hot. I reati di cui è accusato ilIldeve rispondere di induzione alla prostituzione, revenge porn, atti persecutori, tentata estorsione e anche di minacce ...

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - Un 26enne è stato arrestato per aver costretto la propria fidanzata, di 10 anni più giovane, a incontri sessuali "con almeno 40 -50 uomini" in modo da utilizzare i soldi ...Il gip di Milano Gabriele Carboni ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 26enne di Magenta indagato per sfruttamento della ...Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari di Milano, al termine di un'indagine lampo della procura del capoluogo lombardo. La minorenne sarebbe stata ...