Milano | calcinacci in Galleria Vittorio Emanuele | intervento dei vigili del fuoco

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)deidelnel pomeriggio di oggi mercoledì 25 gennaio in piazza Duomo per il distacco di alcunidall’ingresso della. Il portale d’ingresso dellaè stato transennato per evitare problemi ai passanti. La segnalazione ai pompieri è arrivata poco dopo le 16. Dalla parte superiore sinistra del portale d’ingresso si sono staccati piccoliche sono finiti al suolo. Nessun pedone è stato colpito, anche perché i pezzi di intonaco erano molto piccoli. Idelsono comunque arrivati sul posto con un’autogrù. Tre tecnici sono stati sollevati fino all’altezza dell’arcata per controllare i danni e ...