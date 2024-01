Milan | si vuota l’infermeria | ecco chi torna a disposizione di Pioli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), buone notizie per Stefanocomincia a srsi: tre giocatori pronti are aL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni su alcuni degli infortunati del, in particolare di Thiaw, Tomori e Kalulu, tre pilastri della formazione diche si sono infortunati nelle scorse settimane. Arrivano buone notizie dalrossonera: secondo quanto si apprende tra venti giorni il centrale tedesco riprenderà a lavorare in gruppo, subito dopo torneranno aanche Tomori e Kalulu.può finalmente sorridere.