Milan | senti Kiwior | 'Concentrato sul presente | ma è bello sentire questo interesse'

Milan , Marco Borriello è convinto che i rossoneri siano ancora in gioco per lo scudetto La recente vittoria contro la Roma ha portato una ventata di ... (dailymilan)

Riavvolgendo il nastro, nell’ultimo weekend di campionato, durante la sfida tra Udinese e Milan, Mike Maignan ha sentito vari insulti razzisti nei suoi confronti da alcuni tifosi dell’Udinese alle sue ...Daspo per 5 anni a tutti i tifosi identificati finora come responsabili dei cori razzisti contro il portiere del Milan. Tra loro una donna ...Maignan L’ho sentito e se vorrà farò questo per lui». Le sue parole alla Gazzetta Kevin Prince Boateng è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del caso Maignan. Le parole ...