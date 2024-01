Milan | razzismo Maignan | Massimiliano Fedriga | Daspo a vita punizione forte

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), le parole del Governatore del Friuli,, sul casoche ha coinvolto Mike: “” Svolta nel caso. Dopo aver individuato il primo tifoso dell’Udinese responsabile degli insulti razzisti indirizzati al portiere del, la Polizia di Udine ha identificato altri quattro tifosi. A questi è stato comminato unper cinque anni, massima misura prevista per soggetti non recidivi. Prosegue dunque l’attività della Polizia di Stato, che ha esaminato e visionato le riprese dell’impianto di videosorveglianza del Bluenergy Stadium. I risultati sono stati evidenti, con già cinque persone identificate come responsabili dei cori razzisti intonati ...

PIZZIGHETTONE - Mike Maignan, portiere del Milan, ha abbandonato il campo e non voleva riprendere ... Riflettete ed usate la testa durante le competizioni. Non c’è solo razzismo nel mondo, ci sono ...Proseguono le indagini della Polizia di Udine dopo gli episodi di razzismo di cui è stato vittima sabato sera Mike Maignan, portiere del Milan che ha ricevuto epiteti insultanti per il colore della ...Il parere di Kevin-Prince Boateng, l'ex calciatore del Milan che ha chiesto maggiore controllo e severità per i casi di insulti razzisti.