Milan | Malick Thiaw accelera per il rientro Le ultime

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera:sta bruciando le tappe per il. Le… Dopo l’ottima notizia delanticipato ao di Ismael Bennacer, a causa dell’uscita dell’Algeria dalla Coppa d’Africa, arriva un’altra buona novità in casasta bruciando le tappe e corre verso ilin campo. La sua ultima presenza con la maglia rossonera risale allo scorso 28 novembre, partita di Champions League che costò la qualificazione agli ottavi di finale ai danni del Borussia Dortmund. Il giovane difensore tedesco, però, non è l’unico infortunato del reparto difensivo, anzi è uno dei tanti. Sì, perché anche Pierre Kalulu e Fikayo Tomori sono ...

Ok al Milan, l’Arsenal frena tutto (Ansa Foto) – MilanLive.it L’allenatore emiliano dovrà fare i conti ancora per un po’ con le assenze di Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu in difesa.L'addio al Milan è ormai cosa fatta. Bartesaghi si appresta a trasferirsi al Frosinone. Ciociari hanno superato il Monza ...0Il Milan continua a lavorare sul mercato per regalare al proprio tecnico una rosa completa e qualitativa che possa permettere di lottare ...