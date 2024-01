Milan | il sindaco di Udine | spero che Maignan diventi il simbolo della lotta al razzismo

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), ildidifendeche Mike possa diventare ilal2024, ancora a parlare dinei campi da calcio. Purtroppo sì, ma ora non c’è tempo per definire ignoranti chi ha compito questi gesti, c’è bisogno di avanzare pesanti provvedimenti affinché queste cose non succedano più. Dopo i disgustosi cori razzisti all’indirizzo del portiere delMike, tantissime personalità del mondo del calcio e non solo, si sono strette attorno a Mikeesprimendo la propria vicinanza e solidarietà. Tra questi c’è anche ildi, Alberto Felice De Toni, che da subito ...