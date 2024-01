Milan | ecco quando Tomori rientrerà in gruppo | la notizia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Fikayo, difensore centrale del, potrebbe rientrare a breve agli ordini di Stefano Pioli dopo l’infortunio Fikayo, difensore centrale del, potrebbe rientrare a breve agli ordini di Stefano Pioli dopo l’infortunio, con l’emergenza difensiva del reparto arretrato rossonero che si sta ormai definitivamente attenuando. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’inglese potrebbe tornare al lavorare inper metà febbraio. Poi in base alle valutazioni di Pioli e dello staff si valuteràfarlo tornare anche in campo.

Il Milan ha fuori Malick Thiaw , Fikayo Tomori e Pierre Kalulu , tutti Infortunati . ecco la tabella di marcia per il loro rientro in campo (pianetamilan)

Intanto l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per questo turno di Serie A. La designazione arbitrale per Milan-Bologna A dirigere il match tra Milan e Bologna sarà Davide Massa, della sezione ...Proseguono le indagini della Polizia di Udine dopo gli episodi di razzismo di cui è stato vittima sabato sera Mike Maignan, portiere del Milan che ha ricevuto epiteti insultanti per il colore della ...UDINE. Sono in tutto cinque le persone denunciate per i cori razzisti rivolti sabato scorso, allo stadio Friuli, al portiere del Milan Mike Maignan. La polizia di Udine, nel prosieguo delle attività ...