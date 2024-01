Milan | cercasi difensore Da Adarabioyo a Chalobah Il Diavolo guarda in Premier

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Manca una settimana alla fine della sessione invernale di calciomercato e in casal’obiettivo resta sempre e solo uno: trovare un centrale di difesa che possa sopperire alle lunghe assenze dei tre titolari infortunati, vale a dire Tomori, Thiaw e Kalulu. Le piste battute dalla dirigenza rossonera portano tutte Oltremanica, in quellaLeague dove le opportunità cercate da Furlani e Moncada potrebbero presto concretizzarsi in un nuovo elemento a disposizione di Stefano Pioli, che nel frattempo ha saputo arginare con esperienza l’emergenza difensiva riaccogliendo Matteo Gabbia dal Villareal, sfruttando i tanti elementi della Primavera di Abate, senza dimenticare l’ex Hellas Verona Filippo Terracciano, arrivato aello poche settimane fa. Sono diversi i profili che il club di via Aldo Rossi sta monitorando e uno di ...