Milan | caso Maignan | identificati altri 4 tifosi dell’Udinese | Daspo di 5 anni per razzismo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), nuova svolta nelquattro, per loro denuncia edi 5perDopo gli episodi razzisti nel corso della partita tra Udinese ela polizia di Stato di Udine ha identificatoquattro autori degli insulti di matrice razzista nei confronti di Mike. Per trovare i colpevoli è stata necessaria un’attenta analisi incrociata delle immagini dell’impianto di video-sorveglianza del Bluenergy Stadium, che ha portato alla denuncia di quattro persone. Si tratta di tre uomini e una donna di età compresa tra i 32 e i 45, indiziati di aver insultato il portiere del ...

Prada non delude mai. La collezione maschile andata in passerella il terzo giorno della settimana della moda a Milano fa tornare la voglia di ... (liberoquotidiano)

L’ex giocatore del Milan Kevin Prince Boateng ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso Maignan , ecco le sua parole in merito… La ... (dailymilan)

Giornata speciale in casa Milan, nella giornata odierna infatti ricorre l'anniversario della nascita dello storico fondatore del Milan, l'inglese Herbert Kilpin che, per i primi anni, fu pure ...Lo ha rivelato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, attraverso il suo sito ufficiale: "Il Monza è vicino alla chiusura per l'arrivo di Milan Djuric ... ok definitivo da parte del club veneto". ...Il caso di Mike Maignan, portiere del Milan, continua a dominare le prime pagine dei giornali. Sabato sera, durante la partita di campionato contro l’Udinese, Maignan è stato oggetto di insulti ...