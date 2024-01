Milan-Bologna | arbitrerà Massa Nome importante anche al VAR | Serie A News

Il Milan è sceso in campo per il primo allenamento in vista della sfida contro il Bologna di sabato 27 gennaio: il report Dopo la vittoria in ... (dailymilan)

Alexis Saelemaekers , ex Milan ora inforza al Bologna , ha svolto lavoro differenziato in vista della sfida di San Siro (pianetamilan)

Joshua Zirkzee titolare in Milan-Bologna di sabato sera a San Siro . Il 'nove e mezzo' olandese piace molto al Diavolo per giugno. Ma non solo (pianetamilan)

Massa designato per Milan-Bologna, Lazio-Napoli affidata a Orsato ROMA (ITALPRESS) - Sarà Livio Marinelli a dirigere Juventus-Empoli, match ...L`AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 22ª giornata di Serie A: il big match Lazio-Napoli va a Daniele Orsato con Irrati al VAR. Riparte la lotta.Una pessima notizia per i tifosi algerini, ma non per Milan e Roma considerando il ritorno anticipato ... potrete schierare sia Bennacer che Aouar in vista delle sfide contro Bologna e Salernitana.