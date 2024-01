Milan | anche una club di serie B su Pellegrino

Stefano Pioli a rischio esonero? Il Milan valuta tutte le opzioni: giovane traghettatore a campionato in corso o nuovo grande allenatore in estate. ... (dailymilan)

Un mio amico, anche lui ex calciatore, mi ha mandato su questo argomento ... che certe cose le ha vissute e che in questo momento è il migliore sostegno possibile per i giocatori del Milan”. “La molla ...Il Milan sta valutando concretamente la possibilità di cedere ... Leuven, Cadice, Almeria e Werder Brems hanno preso informazioni nei giorni scorsi. Anche la Ternana sembra essere interessata ma qui ...Per la Roma invece si è aperta una pista che porta verso Angelino, obiettivo anche del Torino. Il Napoli pronto a chiudere il colpo Dendoncker con il giocatore che è atteso oggi in città per sostenere ...