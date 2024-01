Migranti | ok Camera a intesa con l’Albania La maggioranza vota compatta

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Con l'ok dellaè arrivato il primo via libera del Parlamento al ddl di ratifica del protocollo Italia-Albania (155 voti a favore, 115 contrari, 2 astensioni). Il protocollo, fortemente voluto dalla premier Giorgia Meloni come uno dei tasselli della politica del governo di destra sui, prevede la creazione di un hotspot presso il porto di Shengjin e un Cpr nell'entroterra presso Gjder. Nelle due strutture, con una capienza complessiva per non più di 3mila, saranno condotti stranieri salvati in operazioni di soccorso in acque extra-Ue e il primo screening sarà effettuato, secondo quanto riferito dall'esecutivo durante i lavori sul provvedimento, in alto mare.Non dovranno essere portati in Albania soggetti vulnerabili ("minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne, genitori singoli con figli minori, ...