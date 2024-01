Migranti | la Camera approva l’accordo con l’Albania Dove la Corte costituzionale è tornata a riunirsi per deciderne la legittimità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lahato il ddl di ratifica delItalia-Albania sui, che prevede l’apertura di due Cpr in territorio albanese con una capienza massima di 3.000 persone. I voti a favore sono stati 155, quelli contrari 115, due gli astenuti, con applauso finale dei partiti di governo. Il ddl passa così all’esame del Senato, dopo la discussione in Aula a Montecitorio iniziata lunedì 22 gennaio e i precedenti lavori in commissioni riunite Affari costituzionali e Affari esteri allagli emendamenti delle opposizioni sono stati tutti respinti. Prima del voto è stato respinto anche l’ordine del giorno dei deputati Pd per impegnare il governo a relazionare alle Camere con cadenza semestrale sull’attuazione del protocollo. La maggioranza, dunque, tira dritto e ...