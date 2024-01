Migranti | Foti | ‘con accordo Italia-Albania tracciata rotta per nuove politiche’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Con l’approvazione del ddl di ratifica dell’si traccia laperpolitiche migratorie e per la difesa dei confini. Questo darà fastidio alla sinistra. La strada intrapresa dal presidente Giorgia Meloni sull’immigrazione convince l’Ue e sta portando buoni risultati, come dimostra il calo degli sbarchi dalla Tunisia, confermati ed apprezzati anche dalla Commissione Europea. Il protocollo alleggerirà il carico che grava sull’grazie alla delocalizzazione delle procedure logistiche legate alla prima accoglienza e ai rimpatri e combatterà in maniera più incisiva contro i flussi migratori irregolari e la tratta degli esseri umani. A dispetto di una sinistra che da anni professa accoglienza indiscriminata, il governo Meloni ...