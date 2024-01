Migliori adattatori WiFi 5 GHz per PC

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Anche con la fibra ottica FTTH possiamo incappare in problemi di velocità con in PC fissi e con il notebook. In questo caso la maggior parte dei problemi può essere risolta connettendoci solo alla rete a 5 GHz, acquistando un adattatore Wi-Fi a 5 GHz (se troppo lontani dal modem e il computer ne è sprovvisto) ed utilizzando Wi-Fi Mesh e Powerline per portare la rete veloce in fibra ottica in ogni stanza della casa e liberare la piena velocità della connessione. LEGGI ANCHE -> Come aggiungere il Wi-Fi a un PC fisso 1) Attivare rete a 5 GHz Se ancora non l'abbiamo fatto possiamo attivare la rete a 5 GHz su praticamente qualsiasi modem fornito dai provider Internet, così da poter beneficiare di velocità maggiori rispetto alla rete wireless tradizionale (2,4 GHz). Per evitare di confondersi vi consigliamo anche di separare la rete a 2,4 GHz dalla rete a 5 GHz, utilizzando nomi ...