Miele biologico | Zipoli campione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), il cremasco Sergioassoluto Record per l’apicoltore di Romanengo. Partecipa con dieci mieli al Concorso internazionale Biolmiel: tutti premiati, con 8 medaglie d’Oro e 2 d’Argento Il medagliere di Sergio, apicoltore di Romanengo, si fa sempre più “pesante”. Gli ultimi piazzamenti, davvero da record, giungono dalla più recente edizione del concorso internazionale Biolmiel, competizione nel settore dell’apicoltura biologica promossa dal CIBi, il Consorzio Italiano per ildi Bari, in collaborazione con il CREA Agricoltura e Ambiente di Bologna. Nato con l’obiettivo di promuovere la qualità dele degli altri prodotti dell’alveare, rafforzando il rapporto tra apicoltura e sviluppo ...