Microsoft oltre i 3 mila miliardi | chip e AI spingono le Borse | 2024 anno dei record

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) I trend di Borsa anche nelsarspinti dal boom hi tech, in particolare nel settore dei semiconduttori e dell’AI. Le valutazioni degli analisti

Microsoft risolve bug fastidioso in Windows 11 dopo oltre un anno Microsoft ha recentemente rilasciato un aggiornamento per Windows 11 che finalmente ... (windows8.myblog)

quantificabili in circa 189 milioni di dollari (corrispondenti a circa 170 milioni di euro al tasso di cambio attuale), e questo tenendo conto dei guadagni generati dalla sola versione Steam e non ...Questo traguardo consolida il ruolo di Microsoft come una delle più grandi azioni pubbliche, dietro soltanto ad Apple ($3.031 miliardi). Da inizio anno il titolo della società di Redmond è in rialzo ...Microsoft entra nella storia: ha raggiunto la storica valutazione di mercato di 3mila miliardi di dollari grazie all'intelligenza artificiale ...