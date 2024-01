Michelle Hunziker compie 47 anni | i primi auguri del nuovo fidanzato Alessandro Carollo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un compleanno diverso, per, che47da innamorata. E sì, perché – diciamocelo – non capitava da qualche tempo. La conduttrice e show woman svizzera si è regalata una piccola festa insieme alla sua squadra ma non sono mancati glidel suo, intervenuto su Instagram con parole bellissime. I due fanno coppia da qualche mese e appaiono davvero affiatatissimi: il primo bacio comparso sulle pagine di Chi ne è la dimostrazione. Glidi47vissuti uno per uno, tra tante gioie e grandi dolori che nasconde dietro un sorriso ...

Un primo bacio in pubblico . amore vero, per Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo, che non si nascondono più. Tanto che davanti ai foto grafi si ... (liberoquotidiano)

Un compleanno diverso, per Michelle Hunziker , che compie 47 anni da innamorata. E sì, perché – diciamocelo – non capitava da qualche tempo. La ... (dilei)

Michelle Hunziker compie 47 anni e non è mai stata più felice di così. La showgirl svizzera sta trascorrendo questi giorni in sala prove per le nuove puntate di Michelle Impossible, il suo programma ...Michelle Hunziker sta vivendo un periodo particolarmente felice col suo nuovo amore, l'osteopata e fisioterapista romano Alessandro Carollo, e le occasioni pubbliche in cui la coppia si mostra ...Michelle Hunziker è nata in Svizzera 47 anni fa, sotto il segno dell'Acquario, vive in centro a Milano da tanti anni. E nelle storie racconta ai fan di aver finito di lavorare alle 3 di notte, ...