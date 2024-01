Michelle Hunziker compie 47 anni e il compagno scrive una dolce dedica | “Auguri amore mio” FOTO

Un compleanno diverso, per Michelle Hunziker , che compie 47 anni da innamorata. E sì, perché – diciamocelo – non capitava da qualche tempo. La ... (dilei)

Un compleanno diverso, per Michelle Hunziker , che compie 47 anni da innamorata. E sì, perché – diciamocelo – non capitava da qualche tempo. La ... (dilei)

Michelle Hunziker non nasconde più il suo amore per l’attuale fidanzato Alessandro Carollo. La nuova coppia, che sta attirando l’attenzione della ... (donnapop)

Sembra che Michelle Hunziker e Serena Autieri , un tempo molto amiche , si sarebbero allontanate . Non c’è traccia, infatti, della reciproca presenza ... (metropolitanmagazine)

Bellissima e in forma smagliante, Michelle Hunziker festeggia il suo 47º compleanno. La showgirl svizzera si trova attualmente impegnata nelle prove per le nuove puntate della terza edizione di ...Oggi, 24 gennaio, Michelle Hunziker compie 47 anni. Sono moltissimi i messaggi d’auguri che la conduttrice sta ricevendo da parte di amici e ...La showgirl svizzera oggi compie gli anni. Per lei una valanga di messaggi su Instagram, compresi quelli della "consuocera" e del cast di "Michelle Impossible".