Michelle Hunziker amore in corsa | primo gesto pubblico con il nuovo fidanzato

Un primo bacio in pubblico . amore vero, per Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo, che non si nascondono più. Tanto che davanti ai foto grafi si ... (liberoquotidiano)

Un compleanno diverso, per Michelle Hunziker , che compie 47 anni da innamorata. E sì, perché – diciamocelo – non capitava da qualche tempo. La ... (dilei)

Un compleanno diverso, per Michelle Hunziker , che compie 47 anni da innamorata. E sì, perché – diciamocelo – non capitava da qualche tempo. La ... (dilei)

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, la nuova coppia che ha catturato l’attenzione della cronaca rosa, ha fatto il suo “debutto pubblico” con un appassionato bacio durante la festa di compleanno di ...Michelle Hunziker compie 47 anni e non è mai stata più felice di così. La showgirl svizzera sta trascorrendo questi giorni in sala prove per le nuove puntate di ...Michelle Hunziker sta vivendo un periodo particolarmente felice col suo nuovo amore, l'osteopata e fisioterapista romano Alessandro Carollo, e le occasioni pubbliche in cui la coppia si mostra ...