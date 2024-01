Mew | la cantante di Amici lascia il programma | ecco perchè

Innanzitutto, tra i due giovani cantanti è sbocciato l'amore durante il loro percorso ... il che ha fatto pensare a molti che Mew abbia voluto seguirlo. Ma, con un video Instagram, è stata la stessa ...Ieri finalmente si è scoperto l’arcano. La giovane cantante Mew ha abbandonato Amici per problemi di depressione, e con grande trasparenza ne ha voluto parlare ai suoi fan in un video condiviso sui ...Dopo un lungo silenzio, la cantante torna su Instagram per spiegare quali sono stati i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi ...