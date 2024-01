Meteo Toscana | “stop al tradizionale freddo nei giorni della merla” Quanto dura l’anticiclone africano

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2023 - I? Quest’anno potrebbero non esserci. E questo per colpa di un robusto campo di alta pressione, di matrice africana, che si sta espandendo tra l’Europa occidentale ed il Mediterraneo e che marginalmente tocca anche la nostra. Pertanto, come fanno sapere dal Lamma, per una settimana, “o forse fino a fine mese”, ci aspettano “giornate dal tempo stabile” e all’insegna del “fenomeno dell’inversione termica”, per cui farà più caldo a quote elevate rispetto alla pianura. Insomma, avremo un rialzo termico, avvertibile soprattutto in quota, anche di 8-10 gradi. “Ma lungo la costa, dove c’è il sole, in questipossiamo arrivare anche a 15 gradi”, continuano dal Lamma. L'inversione termica è un fenomenorologico in cui la ...