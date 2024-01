Meteo Roma del 24-01-2024 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo sta su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi avvertimenti bassi presenti sulla Liguria al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata Asti rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco nuvolosi non mi bacia sulla Liguria locali fenomeni sulle Alpi di confine al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio ancora c’è lì per lo più soleggiati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità bassa in arrivo sulle regioni tirreniche ancora sereno o poco nuvoloso altrove al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio nessuna variazione congeli perlopiù so già in serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni qualche ...