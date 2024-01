Meteo mercoledì | stabile con qualche velatura

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Sarà l’anticiclone la figura dominante in settimana sull’Europa centrale e meridionale, nonché sull’Italia. Sulle nostre regioni il tempo si manterràper diversi giorni e la stasi anticiclonica favorirà la formazione di inversioni termiche responsabili di una graduale intensificazione di foschie, nebbie e nubi basse nel corso della settimana. Già nella mattina di giovedìfoschia o banco di nebbia si formerà sulla Val Padana centro-orientale nelle ore più fredde lungo il corso del Po, dissolvendosi però nelle ore diurne. Foschie dense o nubi basse sono attese anche in Toscana, basso Lazio e lungo le coste tirreniche meridionali, in graduale dissolvimento nel corso del giorno.. ...