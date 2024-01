Meteo | aggiornamenti pazzeschi | ancora più caldo a inizio Febbraio

L’espansione di un vasto e robusto campo di Alta pressione di matrice azzorriana determina quest’oggi condizioni meteo di generale stabilità ... ma su tale tendenza seguiranno aggiornamenti, che vi ...Segui Slalom Uomini di Schladming con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.Gli amanti dell’inverno potrebbero quindi avere motivi per sperare in un ritorno del freddo e della neve nel corso di febbraio, ma sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti meteorologici per ...