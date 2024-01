Meritocrazia Italia | “Sull’autonomia differenziata andrebbe valorizzata la coesione sociale del Paese”

Dal t.u. per la regolazione della gestione delle piattaforme social, alla riforma organica della giustizia, per la valorizzazione delle utilità ... (sbircialanotizia)

Governo - Meritocrazia Italia : “Luci su Musk ma Paese dovrebbe crescere su cultura non solo Pil”

"Non sono in discussione i meriti di Elon Musk e non è in discussione neanche l’utilità di avere interlocuzioni del genere che ampliano la visione ... (sbircialanotizia)