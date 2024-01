Mercoledì di coppa per la Larcianese A Carrara c’è in palio la semifinale

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Stasera la, reduce dal brillante successo nel derby contro il Lampo Meridien, è impegnata nuovamente. Stavolta nella gara valida per i quarti di finale dellaItalia di Promozione, sul campo del San Marco Avenza. La gara si giocherà sul sintetico del "Deste - La Covetta" ad Avenza di, con inizio alle 19:30. Sarà sfida secca: se il risultato di parità persistesse al novantesimo, seguiranno supplementari e rigori. Le altre squadre ancora rimaste in lizza per aggiudicarsi la competizione sono Belvedere, Centro Storico Lebowski (da queste due uscirà la prossima avversaria in caso di passaggio del turno), Alberoro, Montalcino, Fiesole e Antella. Per questa partita mister Maurizi Cerasa non avrà a disposizione il difensore Matteo Foresta, ancora infortunato. Seconda sfida al San Marco Avenza in dieci giorni: in ...