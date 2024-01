Mercato Napoli | Di Marzio spiazza tutti | “Non vuole andare lì | la decisione è definitiva”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), c’è ancora tanto lavoro per la squadra diazzurra: l’annuncio di Dilascia pochi dubbi sulla trattativa La sessione diinvernale delcontinua a regalare sorprese. Gli azzurri si confermano la regina del. Con Dendoncker, che in giornata dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il, il club partenopeo ha messo a segno ben quattro colpi (Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker), un unicum nella gestione De Laurentiis. Però le intenzioni della squadra disono quelle di regalare un altro colpo a mister Mazzarri, in un reparto in grande difficoltà come la difesa, e un particolare nel ruolo di centrale, specialmente nell’eventualità che si giochi per ...