Mentalità VPN

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Settima puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. Da qualche parte, in questo preciso momento, c'è la Fashion Week, altrove si disegnano collezioni, da qualche altra parte si producono abiti, altrove ancora si producono idee e da qualche altra parte gli uffici sono oberati di scadenze, riunioni, fatture e persone dappertutto. Il mondo accade tutto nello stesso momento, in luoghi e da prospettive diverse. Nel 1900, il matematico Henri Poincaré usò la definizione «relatività della simultaneità», un concetto basato sul fatto che la simultaneità a distanza - due eventi spazialmente separati ma che si verificano nello stesso momento - non è assoluta, ma dipende dal sistema di riferimento dell'osservatore. Per verificare e avvalorare ...