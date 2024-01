Meloni | Fiat? Critico scelte anti Italia

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 15.53 "è un patrimonio economico che merita la massima attenzione, e questo significa anche avere il coraggio di criticare alcunedel management e del gruppo quando distdall'interesseno".Così la premieral Question time."Vogliamo tornare a produrre in1mln di auto l'anno" Sullo stop al Reddito "fiera del lavoro fatto.Se non sei disponibile a lavorare non puoi pretendere di essere mantenuto".Sulle privatizzazioni:"Non svendiamo,lontani anni luce da regali del passato"."Attesi 20 miliardi in tre anni".