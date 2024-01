Meloni | 2 Stati | non condivido Netanyahu

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 16.20 "L'Italia è da sempre per uno Stato palestinese, per questo nonla posizione espressa dal primo ministro israeliano", ma serve "il riconoscimento da parte degli interlocutori di Israele del diritto a esistere dello Stato ebraico". Così la premier. Poi annuncia:"Stiamo lavorando per portare minori palestinesi in Italia per essere curati nei nostri ospedali"."Noi i primi ad inviare aiuti a Gaza". Sugli indennizzi per le vittime delle stragi naziste: "Sono doverosi", ma "rispetto la legge. Nessun intento dilatorio".