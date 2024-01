Meloni | vogliamo tornare a produrre un milione di auto l’anno in Italia Privatizzazioni strategiche | non solo per fare cassa

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiasi confronta oggi con quasi tutti i leader dell’opposizione, quelli che siedono nell’Aula della Camera: uno alla volta la interrogheranno al premier time, in programma alle 15 a Montecitorio. Gli argomenti spaziano dal patto di stabilità ai tagli alla sanità, dai risarcimenti per le vittime delle stragi naziste alla crisi in Medio Oriente passando per il piano di rilancio del compartomobilistico con Stellantis e le. In totale le domande alle quali è chiamata a rispondere sono dieci

Se si vuole vendere auto sul mercato internazionale pubblicizzandola come gioiello italiano allora quell’auto deve essere prodotta in Italia questa la questione che dobbiamo porre”, ha detto il ...Roma, 24 gen(Adnkronos) - "Noi vogliamo come sempre difendere l'interesse nazionale, instaurare chiaramente un rapporto che sia equilibrato con Stellantis". Lo ha ...Roma, 24 gen – "Noi consideriamo doverosi gli indennizzi per le stragi nazi-fasciste, ed è per questo che è stato aumentato il fondo destinato. Non avrebbe senso un intento dilatorio o ostruzionistico ...