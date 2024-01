Meloni | non ho condiviso posizione Netanyahu su stato Palestina

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "L'Italia è da sempre per unopalestinese, per questo non condivido laespressa dal primo ministro israeliano sulla materia. Lo ha detto Giorgiadurante il premier time alla Camera. Un'intesa - ha aggiunto però - "non può essere chiesta unilateralmente: il presupposto è il riconoscimento degli interlocutori, di Israele e del diritto degli israeliani a vivere in sicurezza".

Non è tuttavia escluso che, anche nel 2024, anno in cui la Bce dovrebbe tagliare i tassi, il governo Meloni torni a scattare contro Lagarde & Co. E non solo per il rischio che i tagli ai tassi ...Non tutti i lavoratori, quindi ... In quell’occasione era stato chiesto al governo Meloni di mantenere, solo e soltanto per il 2024, le addizionali Irpef su quattro scaglioni, invece dei tre in vigore ...Quindi, mi sembra giusto chiarire che non un centesimo di più è stato stanziato dal Governo Meloni, bensì una somma inferiore e con l’aggravante del lungo lasso di tempo trascorso che, a causa ...