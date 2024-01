Meloni maglia rosa I rivali attaccano | gli alleati le tirano la volata

Per il popolo della rete il cambio è presto fatto: l'immagine di Gigi Riva con la maglia del Cagliari sul piedistallo dove oggi c'è la statua di Carlo Felice che sorge sul Largo omonimo in centro a Ca ...(Adnkronos) - Elly Schlein batte sulla Sanità e "le drammatiche difficoltà degli ospedali dovute alla carenza di personale". Questo l'argomento su cui interrogherà oggi Giorgia Meloni alla Camera al p ...La mia maglia ha il numero 11: sembra anche quello un segno ancestrale, un graffito sul bianco delle spalle. Lassù in alto, dove termina la curva-nuraghe, vedo cinque tifosi appollaiati sopra dei ...