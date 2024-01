Meloni ha bisogno di un buon risultato alle europee e della rielezione di Biden

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nel lessico politico italiano è entrato la parola «amichettismo», introdotta da Giorgianel suo primo comizio televisivo per lesu Quarta Repubblica. Ora, scandisce la premier, le carte le dà lei perché «il mondo in cui nelle nomine pubbliche la tessera del Partito democratico faceva punteggio è fi-ni-to». La banale verità è che adesso fa punteggio la tessera di Fratelli d’Italia, il cui tesseramento è curato direttamente in famiglia da Arianna. Poi la Sorella maxima aggiunge un concetto pericoloso: le carte che dà lei è come le dessero gli italiani. È un’identificazione con tutto il popolo, una concezione oggettivamente autocratica e populista perché non lascia scampo a quella parte di italiani che non si identificano con le sue idee e le sue carte. Che poi, andando al noccioloquestione, ...