Meloni contro Elkann? L' alleanza tra Pd e finanza è nata con Mani Pulite

E' stata lanciata da un cittadino che l'ha poi "offerta" al comitato Tri-No: il prossimo traguardo sono le 2.500 firme ...Questo l'argomento su cui interrogherà oggi Giorgia Meloni alla Camera al premier time. Tema concreto, vicino alla vita quotidiana dei cittadini e su cui si addensano ulteriori rischi con l'autonomia ...LEGGI – Fiat, cliniche & C.: a che serve il quarto potere È nella giornata in cui si sono riaperte ufficialmente le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus per richiedere quasi 1 miliardo di euro di c ...