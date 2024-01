Meloni alla Camera oggi | question time in diretta | Meloni-Schlein | sfida sulla Sanità La premier | ci chiedete di risolvere problemi creati da voi La replica | destra letale | lei regina dei tagli

Iva Zanicchi non ha dubbi: Giorgia Meloni sta governando bene. La cantante, ospite a È sempre Cartabianca, non usa giri di parole e zittisce chi a ... (liberoquotidiano)

Roma, 24 gen. (askanews) - L'Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese ha diritto a uno Stato indipendente sicuro e economicamente prospero, è una posizione che questo governo ha ribadito pe ...Approfitto per annunciarvi che stiamo lavorando per portare minori palestinesi in Italia per essere curati nei nostri ospedali". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il ...Roma, 24 gen – "Il tetto alla spesa per il personale sanitario è stato introdotto nel 2009, questo ha portato al devastante fenomeno dei gettonisti: considero una implicita attestazione di stima il ...