Meloni a 360 gradi Stellantis ha spostato la sede fiscale e i palestinesi hanno diritto al loro Stato

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) AGI - Giorgiarisponde al question time. Molti i temi affrontati durante la seduta a Montecitorio: dalle privatizzazioni al sud, dal patto di stabilità fino agli indennizzi alle vittime del nazismo. Conflitto in Medio oriente "L'Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese haa uno, è una soluzione giusta e necessaria, nell'interesse deie degli israeliani". Così il presidente del Consiglio Giorgianel 'premier timè alla Camera. "Noi come Italia dobbiamo dialogare" e promuovere un'ulteriore tregua e una seria road map per uscire dal conflitto in Medio Oriente, ha sottolineato. Sul no del governo d'Israele al riconoscimento della soluzione due popoli due Stati in Medio Oriente "non condivido la posizione assunta ultimamente da Netanyahu, ma questo ...