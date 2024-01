Meghan | orgogliosa del marito | ed Harry | amorevole | cosa dice il linguaggio del corpo dei Sussex

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In Giamaica per la proiezione del film dedicato alla leggenda del reggae, i duchi disi sono lasciati andare a gesti di grande intimità e vicinanza, svelando molto della loro unione

A dispetto delle solite voci che li danno in crisi, Meghan Markle e il principe Harry sembrano essere più affiatati e innamorati che mai. I duchi di Sussex sono volati in Giamaica per la première del ...