Medvedev-Hurkacz oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Daniilse la vedrà contro Hubertnei quarti di finale degli(cemento outdoor). Impegno non agevole per la terza forza del tabellone. Il bombardiere polacco, infatti, è storicamente un cliente molto scomodo, trovandosi in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti per 3-2. Il russo, inoltre, non è in condizioni fisiche ottimali e nel corso del torneo ha lasciato per strada ben quattro set ai suoi avversari. Gli servirà alzare notevolmente il livello del suo tennis per avere la meglio nei confronti di, reduce dalla convincente vittoria conquistata agli ottavi contro la wild card transalpina Arthur Cazaux., finalista da queste parti nel 2021 e nel 2022, vuole guadagnarsi il pass per il penultimo atto, dove ...