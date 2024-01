Maurizio Mannoni si ritrova a dare la linea al ’suo’ Tg3 Linea Notte

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)- Avanti Popolo Lancio inatteso e inaspettato al termine della puntata di ieri sera di Avanti Popolo. Nunzia De Girolamo, anziché cedere lacome di consueto a Tg3, ha lanciato una simpatica “provocazione” al suo ospite, proponendogli di lanciare il programma della mezzadi Rai 3. “Mi è venuta un’idea, io vi saluto e ci vediamo martedì prossimo, ma il saluto e lanon può che darla lui“ dice la conduttrice rivolgendosi al giornalista, che subito ironizza: “Siamo in orario?“, riferendosi ai suoi passati screzi per gli sforamenti dei programmi di prima serata ...

Maurizio Mannoni è un giornalista e conduttore televisivo noto per il suo coinvolgimento in programmi di attualità e politica. È una figura facilmente riconoscibile all'interno della Rai, che sta cele ...Stasera su Rai 3 torna la trasmissione "Avanti Popolo": si parlerà di disturbi alimentari. Il Ministro Antonio Tajani tra gli ospiti della puntata.