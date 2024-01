Mattarella a Brescia per il 50esimo anniversario della Strage di piazza Loggia | «Evento condiviso con Bergamo»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) LA RICORRENZA. Per ora è arrivata solo una conferma «informale»: l’annunciovisita del presidenteRepubblica da partesindaca Laura Castelletti insieme a Giorgio Gori nella mattinata di mercoledì 24 gennaio.

L’ELOGIO DELLE DUE CITTÀ. Il Capo dello Stato a Pesaro per l’inaugurazione della Capitale della cultura 2024. (ecodibergamo)

Si è tenuta sabato (20 gennaio) a Pesaro la cerimonia che ha inaugurato la città marchigiana come Capitale della Cultura 2024 . Presente all’evento ... (bergamonews)

LA RICORRENZA. Per ora è arrivata solo una conferma «informale»: l’annuncio della visita del presidente della Repubblica da parte della sindaca Laura Castelletti insieme a Giorgio Gori nella mattinata ...Brescia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà alle celebrazioni per il 50esimo anniversario della strage di piazza Loggia, il prossimo 28 maggio. La notizia è stata data dalla ...Il prossimo 28 maggio ricorre il 50esimo anniversario della Strage di piazza della Loggia e a Brescia, per partecipare alle commemorazioni, arriverà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.