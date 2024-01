Massimo Ceccherini nominato agli Oscar con Io capitano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha ricevuto una nomination2024 per la co-sceneggiatura del film IoL'articolo proviene da Novella 2000.

In occasione dell’uscita nella giornata di oggi, 18 gennaio, del suo nuovo film “Pare Parecchio Parigi“, Leonardo Pieraccioni è stato intervistato ... (ilfattoquotidiano)

Si è trattata, come spiegato da molteplici esperti nel panorama italiano, della stagione influenzale più virale degli ultimi 15 anni, quella che ha probabilmente interessato il maggior numero di ...Massimo Ceccherini sul red carpet di Los Angeles. Uno scenario che il prossimo 10 marzo, in occasione della notte degli oscar, potrebbe diventare realtà. Il noto personaggio fiorentino è infatti in li ...Il comico fiorentino è tra gli sceneggiatori del film "Io capitano" candidato al miglior film internazionale. Il precedente di "Pinocchio" ...