Massimiliano Varrese rivela di portare “leggerezza e risate” e la reazione di Beatrice è epica – VIDEO

Al GF, Mirko è entrato nella casa per un confronto acceso con Federico Massaro e Massimiliano Varrese . (comingsoon)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

È andata in onda ieri sera la trentaduesima puntata del Grande Fratello , il reality show di Alfonso Signorini che ha visto protagonista assoluta ... (isaechia)

Dopo Heidi Massimiliano Varrese deve dire nuovamente addio alla possibilità di creare la sua storia d'amore nella casa, perchè anche la sua ex Monia La Ferrera che lo scarica. L'ex assistente di volo ...Monia La Ferrera "scarica Massimiliano Varrese durante la diretta del Grande Fratello. L'ex assistente di volo ha parlato nei giorni scorsi di una persona fuori «Non stiamo insieme ma non ci rinuncio» ...Grande Fratello, cos'è successo nell'ultima puntata: 6 concorrenti in nomination, nessuno è stato eliminato. I dettagli della serata ...