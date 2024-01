Marlena Shaw | la voce che poteva cantare tutto

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’album più bello dell’artista morta il 19 gennaio è The spice of life. Dura solo 31 minuti, ma sembra un viaggio di anni. Leggi

La cantante jazz e soul Marlena Shaw, famosa per la hit “California Soul” degli anni Sessanta, è morta a 81 anni. Nota per il suo successo “California Soul”, Marlena Shaw si è spenta il 19 gennaio a ...Nata Marlina Burgess il 22 settembre 1942 a New Rochelle, New York, Shaw Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’60 cantando nei jazz club e ha continuato ad esibirsi dal vivo negli anni 2000 ...È morta lo scorso 19 gennaio a Los Angeles Marlena Shaw, nota per aver portato al successo nel 1969 il brano “California soul”, un brano funk soul scritto dalla coppia Ashford & Simpson, ...